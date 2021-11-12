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ينطلق اللقاء بين المنتخب المصري والأنجولي اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

يقدم المصري اليوم خدمة لمتابعيه وقرائه لمشاهدة مباراة مصر وأنجولا اليوم الجمعة 12-11-2021 على قناة أون سبورت الناقلة لمبارايات المنتخب الوطني ف تصفيات كأس العالم قطر 2022.

محمد الشناوي في حراسة المرمى

أحمد حجازي - أيمن أشرف - أكرم توفيق- أحمد فتوح

عمرو السولية - حمدي فتحي - قفشة- النني

محمد صلاح - محمد شريف

قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك ومنتخب مصر والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..».

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد انجولا.