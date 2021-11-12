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مشاهدة مباراة ضد أنجولا مباشر الآن على تردد قناة أون سبورت الجديد

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مشاهدة مباراة مصر ضد أنجولا مباشر الآن على تردد قناة أون سبورت الجديد مشاهدة مباراة ضد أنجولا مباشر الآن على تردد قناة أون سبورت الجديد

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ينطلق اللقاء بين المصري والأنجولي اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

يقدم المصري اليوم خدمة لمتابعيه وقرائه لمشاهدة مباراة وأنجولا اليوم الجمعة 12-11-2021 على قناة أون سبورت الناقلة لمبارايات المنتخب الوطني ف تصفيات قطر 2022.

محمد الشناوي في حراسة المرمى

أحمد حجازي - أيمن أشرف - أكرم توفيق- أحمد فتوح

عمرو السولية - حمدي فتحي - قفشة- النني

محمد صلاح - محمد شريف

قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك ومنتخب مصر والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..».

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد انجولا.

المصرى اليوم

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