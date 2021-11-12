«السلم والأمن الأفريقي» يعقد جلسة حول جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات

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ترأس السفير الدكتور محمد جاد، سفير مصر لدي إثيوبيا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الأفريقي، جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي عقدت اليوم ١٢ الجاري حول جهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد الصراعات في القارة الأفريقية.

أكد السفير محمد جاد خلال الجلسة أهمية البناء على جهود الاتحاد الأفريقي في تطوير سياسات إعادة الإعمار على مدار السنوات الماضية، وضمان التنسيق والترابط بين تلك السياسات على المستويين الوطني والقاري، كما أكد أهمية الالتزام بتبني مقاربة شاملة في جهود حفظ وبناء السلام ومعالجة أسباب الصراعات من جذورها في المناطق الهشة بما يحول دون اندلاع الصراعات بها مجددا، مشيرا إلى أهمية الدور المنتظر من مركز الاتحاد الأفريقي للتنمية وإعادة الإعمار ما بعد الصراعات في هذا الصدد، والمنتظر افتتاحه في القاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية في الاتحاد الأفريقي، وأن جلسة المجلس حول الموضوع تأتي بالتزامن مع إطلاق إدارة السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي أسبوع التوعية بأهمية إعادة الإعمار والتنمية ما بعد الصراعات في القارة الأفريقية خلال الأسبوع الجاري.