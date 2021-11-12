أخبار عاجلة

تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«السلم والأمن الأفريقي» يعقد جلسة حول جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات

Print
«السلم والأمن الأفريقي» يعقد جلسة حول جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات «السلم والأمن الأفريقي» يعقد جلسة حول جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس السفير الدكتور محمد جاد، سفير لدي إثيوبيا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الأفريقي، جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي عقدت اليوم ١٢ الجاري حول جهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد الصراعات في القارة الأفريقية.

أكد السفير محمد جاد خلال الجلسة أهمية البناء على جهود الاتحاد الأفريقي في تطوير سياسات إعادة الإعمار على مدار السنوات الماضية، وضمان التنسيق والترابط بين تلك السياسات على المستويين الوطني والقاري، كما أكد أهمية الالتزام بتبني مقاربة شاملة في جهود حفظ وبناء السلام ومعالجة أسباب الصراعات من جذورها في المناطق الهشة بما يحول دون اندلاع الصراعات بها مجددا، مشيرا إلى أهمية الدور المنتظر من مركز الاتحاد الأفريقي للتنمية وإعادة الإعمار ما بعد الصراعات في هذا الصدد، والمنتظر افتتاحه في القاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية في الاتحاد الأفريقي، وأن جلسة المجلس حول الموضوع تأتي بالتزامن مع إطلاق إدارة السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي أسبوع التوعية بأهمية إعادة الإعمار والتنمية ما بعد الصراعات في القارة الأفريقية خلال الأسبوع الجاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه