★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمود القيسونى الخبير البيئى أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمى cop27 يهدف إلى إنقاذ العالم من توابع التغيرات المناخية الكارثية والتي بدأت بوادرها تزحف وتضرب عدد كبير من دول العالم وتسبب خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات ومصادر الحياة مع محو مدن كانت قائمه وغنية بالحياة والتاريخ أجبر سكانها على الهجرة، وتوابعها البالغة القسوة مع انقراض العديد من الكائنات التي جابت عالمنا لآلاف السنين.

وقال القيسونى في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه إذا استطاعت مصر بالوصول إلى قرارات واتفاقيات يصبوا لها العالم لصالح الأجيال القادمة من خلال المؤتمر الدولى الذي سيقام العام القادم في مدينة شرم الشيخ، سيسجل اسم مصر بأحرف من نور في سجل تاريخ عالمنا وستحتل مكانة متقدمة ومرموقة وسط دول العالم للأبد لأنه ببساطة تفعيل ونجاح المؤتمر يحقق استدامة حياة بلايين البشر ويحد من توابع التغيرات المناخية الكارثية وستكون مصر بلا جدال واجهة القارة الإفريقية بلا منازع .

جدير بالذكر أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استضافة مصر رسيما مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في ٢٠٢٢، وذلك بعد أن تم اعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا.



ورحبت وزيرة البيئة المصرية بجميع الأطراف للتلاقي العام القادم في COP27 بمدينة شرم الشيخ الساحرة، لتبادل الأفكار والرؤى والعمل الجاد للوصول لقرارات عادلة متوازنة وشاملة للاسراع في اتخاذ خطوات حقيقية في مسار مواجهة آثار تغير المناخ، ومساعدة الدول النامية والافريقية والأكثر تضررا على البدء سريعا في إجراءاتها للمواجهة والتكيف.