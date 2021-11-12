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إنقاذ مواطن سقط في منطقة وعرة بـ"فيفاء"

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تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية

إنقاذ مواطن سقط في منطقة وعرة بـ

أنقذ الدفاع المدني مواطنًا سقط في منطقة وعرة بمحافظة فيفاء، وتم نقله بواسطة الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي لـ"سبق"، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت اليوم الجمعة عند الساعة 10:6 صباحًا على الرقم 997 عن سقوط شخص من موقع مرتفع على طريق 8 بمحافظة فيفاء.

وقال "الصرخي": "على الفور تم توجيه فرقة إسعافية من مركز إسعاف فيفاء؛ لمباشرة الحالة، حيث وصلت الفرقة إلى الموقع، وتم مباشرة الحالة بعد انتشالها من قبل الدفاع المدني، وتقديم الخدمة الإسعافية لها من قبل الفرقة، ونقلها إلى مستشفى فيفاء العام لتلقي العلاج".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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