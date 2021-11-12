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استرداد 21 فدان زراعة و18 ألف متر مبانى في قنا

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استرداد 21 فدان زراعة و18 ألف متر مبانى في قنا استرداد 21 فدان زراعة و18 ألف متر مبانى في قنا

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة ١٥٢ حالة تعدى بعد مرور أسبوع على انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة ١٨ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

أوضح محافظ قنا أن التعديات التي تمت إزالتها شملت ١١٧ حالة تعدى بالمبانى، أسفرت عن استرداد مساحة ١٨ ألف و٧٧١ م، و٣٥ حالة تعدى بالزراعة أسفرت عن إسترداد مساحة ٢١ فدانا و٢٠ قيراط، مشيدا بدور الأجهزة التنفيذية والأمنية والتنسيق فيما بينهم لإستعادة أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

وأكد الداودى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لإسترداد الأراضى، مشددا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى، والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية، والرصد الفورى لكافة حالات التعدى الجديدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

المصرى اليوم

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