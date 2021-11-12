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تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره باستدعاء ستة لاعبين من فريق زمالك 2006، للانضمام للمعسكر المغلق لمنتخب مصر.

ومن المقرر أن يقام معسكر منتخب 2006 في الفترة من 13 نوفمبر الجاري وحتى 17 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم من الزمالك كالتالي:

عبدالرحمن علي علي

محمد السيد محمد

أيمن أمير عبدالعزيز

علي نوفل

عمر خضر

محمد هيثم محمد

ومن المقرر أن يبدأ تجمع المنتخب غدا السبت بأحد الفنادق بالقاهرة، حيث سيتم عمل اختبار طبي للكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين.

ويقود المنتخب الوطني لمواليد 2006 محمد وهبة مديرًا فنيًّا.