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منتخب 2006 يستدعي سداسي لمعسكر نوفمبر

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منتخب 2006 يستدعي سداسي الزمالك لمعسكر نوفمبر منتخب 2006 يستدعي سداسي لمعسكر نوفمبر

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تلقى نادي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره باستدعاء ستة لاعبين من فريق زمالك 2006، للانضمام للمعسكر المغلق لمنتخب .

ومن المقرر أن يقام معسكر منتخب 2006 في الفترة من 13 نوفمبر الجاري وحتى 17 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم من الزمالك كالتالي:

عبدالرحمن علي علي

محمد السيد محمد

أيمن أمير عبدالعزيز

علي نوفل

عمر خضر

محمد هيثم محمد

ومن المقرر أن يبدأ تجمع غدا السبت بأحد الفنادق بالقاهرة، حيث سيتم عمل اختبار طبي للكشف عن لجميع اللاعبين.

ويقود المنتخب الوطني لمواليد 2006 محمد وهبة مديرًا فنيًّا.

المصرى اليوم

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