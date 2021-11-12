"التعليم السعودي عن بُعد" في لقاءات لـ"آل الشيخ" ونظرائه بالإمارات ومصر وليبيا

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تمّت بمؤتمر "اليونسكو" العام وتناولت تجارب الدول الشقيقة والصديقة أثناء الجائحة

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بوزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة حسين بن إبراهيم الحمادي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير التربية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الدكتور موسى محمد المقريف، ونائب وزير التعليم في جمهورية الدومينيكان الدكتور رفائيل إميليو، وذلك ضمن مشاركة وفد المملكة في اجتماعات المؤتمر العام لـ"اليونسكو" برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وتناول "آل الشيخ"، خلال تلك اللقاءات، النموذج السعودي في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وريادته عالمياً، والاستفادة منه دولياً، كما تم استعراض تجارب الدول الشقيقة والصديقة في مجال التعليم أثناء جائحة كورونا، وتبادل الخبرات في تطوير المناهج الدراسية ومرحلة الطفولة المبكرة، والبحث والابتكار.

حضر اللقاء الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة "اليونسكو"، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي.