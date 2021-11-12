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ستيفن جيرارد مدربا جديدا لأستون فيلا

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ستيفن جيرارد مدربا جديدا لأستون فيلا ستيفن جيرارد مدربا جديدا لأستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، مدربا له خلفا للمقال دين سميث.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "أستون فيلا سعيد بالإعلان عن تعيين ستيفن جيرارد مدربا جديدا للفريق. قاد غلاسكو رينجرز إلى لقب الدوري الاسكتلندي الموسم الفائت منهيا البطولة من دون أي خسارة".
وسيخلف جيرارد في المنصب، دين سميث، الذي أقيل الأحد الماضي، عقب الهزيمة الخامسة على التوالي في الدوري ليتراجع فيلا للمركز الـ16 برصيد عشر نقاط، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وقاد جيرارد (41 عاما)، الذي لعب أكثر من 700 مباراة مع ليفربول بين 1998 و2015 وتوج بتسعة ألقاب في "أنفيلد"، رينجرز لتحقيق لقب الدوري الاسكتلندي في الموسم الماضي لأول مرة منذ 2011 وبدون أي هزيمة.

وقال جيرارد في بيان "أستون فيلا ناد ثري بتاريخه ومكانته في الكرة الإنجليزية وأنا فخور للغاية بأن أكون مدربه الجديد".

وأضاف "أود التعبير عن امتناني الشديد لكل شخص مرتبط بغلاسكو رينجرز لمنحي هذه الفرصة لتدريب فريق أيقوني".

وتابع "مساعدة هذا النادي (غلاسكو رينجرز) في تحطيم الرقم القياسي والفوز باللقب 55 في الدوري ستبقى ذكرى مميزة في قلبي وأتمنى التوفيق في المستقبل للاعبين والطاقم والمشجعين". 

المصدر: وكالات

كوورة

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ستيفن جيرارد مدربا جديدا لأستون فيلا

ستيفن جيرارد مدربا جديدا لأستون فيلا