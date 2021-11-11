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موعد مباراة منتخب وأنجولا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع موعد مباراة منتخب وأنجولا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا في تصفيات .. من العبارات الأعلى بحثًا على محركات البحث في الفترة الأخيرة نظرصا لأهمية اللقاء في مشوار الفراعنة.

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ويلعب المنتخبان ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات للتصفيات القارية الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم العالم 2022.

ويسعى البرتغالي كارلوس كيروش إلى مواصلة نتائجة الإيجابية مع المصري وتحقيق الفوز الثالث على التوالي وضمان صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة والتأهل إلى المرحلة النهائية والإقصائية.

وتقام مباراة منتخب مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم غدًا الجمعة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية ، وسيتم نقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت.

وسيوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة ضد أنجولا لحظة بلحظة مع تحديث مستمر في النتيجة ونقل مستمر لأخبار البعثة وتحركاتها حتى العودة إلى أرض الوطن.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش على محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه رباعي دفاعي مكون من أكرم توفيق ومحمود علاء وأحمد حجازي إلى جانب أحمد فتوح.

وسيلعب محمد النني بجوار عمرو السولية في وسك الملعب وأمامها محمد مجدي أفشة الذي يتواجد خلف محمد صلاح ومحمد شريف وقلب الهجوم الصريح مصطفى محمد.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم أفريقيا برصيد 10 نقاط فيما يتذيل منتخب أنجولا الترتيب بـ3 نقاط فقط.

مباراة منتخب مصر ضد أنجولا في تصفيات كأس العالم - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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