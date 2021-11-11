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أول لزيارة انتصار للمنوفية: الرئيس نفسه يشوف أهل البلد بخير

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أول فيديو لزيارة انتصار السيسي للمنوفية: الرئيس نفسه يشوف أهل البلد بخير أول لزيارة انتصار للمنوفية: الرئيس نفسه يشوف أهل البلد بخير

رصد تفاصيل الزيارة الميدانية التي أجرتها السيدة انتصار السيسى لقرية شما بمحافظة المنوفية، في إطار دعمها للمشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة». واستمعت لشرح عن تطورات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرية، ثم تفقدت المكتبة التي تم تنفيذها بمركز شباب القرية الذي تم تجديده ضمن مشروعات المبادرة.

واستمعت السيدة انتصار ، لنساء قرية شما في مركز أشمون لمعرفة مدى جودة الخدمة بمجمع الخدمات الصحية، قائلة: «يارب الخدمة دي تكون تمام والدكاترة قايمين بالواجب»، لترد عليها إحدى سيدات القرية: «والله الخدمة حلوة ربنا يبارك فيكم ويديكم الصحة، ونورتي الدنيا كلها».


وعقبت السيدة انتصار السيسي، على كلامها قائلة: «البلد منورة بيكم وإحنا فرحانين إننا معاكم»، لترد عليها إحدى السيدات: «كل بيت فرحان بيكي وبنتشرف بيكي»، فتجيبها السيدة انتصار السيسي بقولها: «والله لو أقدر أعدي على كل بيت كنت عديت.. أنتم أصحاب كرم وواجب وكفايا استقبالكم الجميل».

وقالت إحدى نساء قرية شما بمركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية، للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إننا نتشرف بزيارتك في بيتنا المتواضع لتشربي معنا «كوبا من الشاي»، لتستجيب سيدة الأولى لدعوتها على الفور، قائلة: «أنا عن نفسي معنديش مشكلة طبعا».

ودخلت خلال زيارتها لقرية شما في مركز أشمون بمحافظة المنوفية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بيت المرأة التي دعتها وجلست في البيت البسيط، تصافح أبناء المرأة وتشرب الشاي، كما استجابت لطلب المرأة وزوجها اللذان أرادا أن يكونا لهما بيتا يأويهما وأبنائهما ويتخلصا من الإيجار بقولها: «حاضر عنينا ليكم».

وقالت السيدة انتصار السيسي لمن معها من المسؤولين: «خدوا بياناتهم يا جماعة». وعرض الزوج على سيدة مصر الأولى حالته الاجتماعية، وتبين أنه يعمل فراشًا في مدرسة، ومرتبه لا يسعفه في تلبية طلبات المنزل من إيجار وأساسيات الحياة وتجهيز بناته، لذا أراد أن يكون له بيتا يمتلكه، معقبا: «والله ما عارف أعمل إيه».

من جانبها، قالت السيدة انتصار السيسي: «الرئيس السيسي نفسه يشوف كل أهل البلد بخير وسلام وتكون مشاكلهم محلولة، وعندهم كل احتياجاتهم»، لتدعوا لها المرأة: «ربنا ينصركم بره وجوه على أعدائكم».

المصرى اليوم

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