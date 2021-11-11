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كشف الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن توقعاته فيما يخص مباراتي منتخب مصر المقبلتين مع كل من الجابون و أنجولا ، في إطار دور المجموعات لتصفيات كأس العالم .

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: «‏الفوز على الجابون .. الفوز أو التعادل مع أنجولا ».

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب أنجولا الجمعة ١٢ نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بينما يلعب مع منتخب الجابون الثلاثاء ١٦ نوفمبر، في تمام الساعة الثالثة عصرا.

يذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي كان مسلسل «القاهرة كابول»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وشارك في بطولته نخبة من الفنانين، منهم طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع.