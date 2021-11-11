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د.محمود عبدالحميد : بوسطن تطلق عقار"أزرولانتا" لدعم السوق في مواجهة الكورونا

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د.محمود عبدالحميد : بوسطن تطلق عقار"أزرولانتا" لدعم السوق في مواجهة الكورونا د.محمود عبدالحميد : بوسطن تطلق عقار"أزرولانتا" لدعم السوق في مواجهة الكورونا

قال الدكتور محمود عبد الحميد، مدير البيع بشركة بوسطن للصناعات الدوائية أن الشركة أطلقت عقار"أزرولانتا" على هيئة حقن و يحتوي على المادة الفعالة الشهيرة " أزيثرومايسين" وهو مضاد حيوى واسع المدى، ويستخدم في علاج كثير من الأمراض الصدرية، بما فيها عدوى كورونا، وذلك لدعم سوق الدواء المصري في مواجهة جائحة كورونا, 

وأضاف أن عقار "أزرولانتا"  هو من أهم المضادات الحيوية الموجودة في البروتوكول المصرى لعلاج الكورونا وأغلب بروتوكلات العالم منذ بداية الجائحة.

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