د.سامح خليل عقار «فافيبوست» فعال لعلاج حالات الكورونا والإنفلونزا الشديدة

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قال الدكتور سامح خليل، مدير تسويق شركة بوسطن للصناعات الدوائية، إن عقار “فافيبوست” هو مضاد فيروسات قوي وفعال يحتوي على المادة الفعالة “فافيبيرافير” و يستخدم ضمن البروتوكول المصري والعالمي لعلاج حالات عدوى كورونا البسيطة والمتوسطة.

وأكد أن فافيبوست يتميز بأنه عقار سهل الاستعمال يعطى عن طريق الفم مرتين يوميا ولا يوجد أى تعارض مع وجود الأكل أو عدمه، مشيرًا إلى أن التجارب أثبتت أنه يقضى على الفيروس فى أغلب حالات الكوفيد 19 في خلال 4 أيام، مضيفاً أن عقار فايبوست يستخدم أيضاً في حالات علاج الإنفلونزا الشديدة.