على هامش مؤتمر أمراض الصدر .. بوسطن تطلق عقاري «فافيبوست» و«أزرولانتا» لحالات الكورونا

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أطلقت شركة بوسطن للصناعات الدوائية، عقاري "فافيبوست" و"أزرولانتا" وهما ضمن أهم العلاجات المدرجه في البروتوكول المصري والعالمي لعلاج حالات الكورونا، وذلك على هامش مؤتمر أمراض الصدر، بمشاركة جامعة طنطا و الجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن.

وقال الدكتور سامح خليل، مدير تسويق شركة بوسطن للصناعات الدوائية، إن عقار “فافيبوست” هو مضاد فيروسات قوي وفعال يحتوي على المادة الفعالة “فافيبيرافير” و يستخدم ضمن البروتوكول المصري والعالمي لعلاج حالات عدوى كورونا البسيطة والمتوسطة.

وأكد أن فافيبوست يتميز بأنه عقار سهل الاستعمال يعطى عن طريق الفم مرتين يوميا ولا يوجد أى تعارض مع وجود الأكل أو عدمه، مشيرًا إلى أن التجارب أثبتت أنه يقضى على الفيروس فى أغلب حالات الكوفيد 19 في خلال 4 أيام، مضيفاً أن عقار فايبوست يستخدم أيضاً في حالات علاج الإنفلونزا الشديدة.

ومن جانبة قال الدكتور محمود عبد الحميد، مدير البيع بشركة بوسطن للصناعات الدوائية أن الشركة أطلقت عقار"أزرولانتا" على هيئة حقن و يحتوي على المادة الفعالة الشهيرة " أزيثرومايسين" وهو مضاد حيوى واسع المدى، ويستخدم في علاج كثير من الأمراض الصدرية، بما فيها عدوى كورونا



وأضاف أن عقار "أزرولانتا" هو من أهم المضادات الحيوية الموجودة في البروتوكول المصرى لعلاج الكورونا وأغلب بروتوكلات العالم منذ بداية الجائحة.