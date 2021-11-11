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في غياب طارق حامد ومرموش .. تشكيل منتخب المتوقع أمام أنجولا

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في غياب طارق حامد ومرموش .. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في غياب طارق حامد ومرموش .. تشكيل منتخب المتوقع أمام أنجولا

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يستعد منتخب لمواجهة نظيره منتخب أنجولا ضمن الجولة الخامسة من مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

وتوجه المصري إلى أنجولا أمس الأربعاء على متن طائرة خاصة ويغادر عقب المباراة بعدة ساعات استعداداً لمباراته المهمة التي تنتظره في الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل 16 نوفمبر.

ويفقد منتخب مصر في هذه المباراة عدداً من العناصر التي شاركت في آخر مباراتين أمام منتخب ليبيا وعلى رأسهم الجناح الهجومي الجديد عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني وطارق حامد مدافع الفريق الكروي الأول بنادي .

ووفقاً للأخبار من معسكر منتخب مصر ينتظر أن يخوض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح وأيمن أشرف وأحمد حجازي وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد النني.

في خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد شريف / مصطفى فتحي.

المصرى اليوم

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