★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر اسم فيلم «Eternals» بطولة الفنانة العالمية أنجلينا جولي، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد منع عرضه في مصر، نظرًا لما تردد بشأن احتوائه على مشاهد حميمية صريحة بين أبطال العمل «مثليين» داخل الفيلم.

كان من المقرر عرضه الفيلم اليوم الأربعاء، وفقًا للخطة المعلنة من قبل الشركة الموزعة له «Imax» التي أعلنت في بيان على «فيسبوك»، عدم عرض فيلم «Eternals» أو «الأبديون» في مصر.

وجاء بالبيان الرسمي لـ«IMAX» قبل ساعات: «هل ستهبط #Eternals في مصر؟.. الفيلم لن يطرح في مصر ابتداءً من يوم غد كما كان مقررًا في البداية.. ترقبوا المزيد من التحديثات».

سبب منع فيلم Eternals من العرض في موعده المقرر

يأتي ذلك بعد الجدل الذي أحدثه فيلم ETERNALS الذي قدمته «مارفل» وقدمت خلاله شخصية عائلة فاستوس كأول أبطال خارقين مثليين في تاريخ الأبطال الخارقين بالسينما الأمريكية.

وأثار فيلم ETERNALS جدلا كبيرا بسبب احتوائه على مشاهد مِثلية بين بطلى الفيلم في عائلة «فاستوس» وهو أول بطل خارق مِثلى الجنس يظهر في أفلام «مارفل»، إلى جانب مشاهد لظهور إله ومخاطبته خلال الأحداث، وهى المشاهد التي تم رفضها من قبل بعض الدول الآسيوية والعربية والخليجية، منها السعودية والكويت وقطر، ما دفع بعض الدول للمطالة بحذف تلك المشاهد لمخالفتها قيم مجتمعها.

تعليق صادم من أنجلينا جولي: من يرفض تلك العلاقة «جاهل»

وعلقت النجمة أنجلينا جولى، إحدى بطلات الفيلم، على مطالبة البعض بحذف تلك المشاهد للسماح بعرضه ورفض الجهة المنتجة ذلك: «فخورة بقرار مارفل برفض حذف بعض مشاهد الفيلم ليطابق مواصفات الرقابة المحلية في الدول العربية»، وفقًا لما نشره موقع «news»، وتابعت: «مازلت لا أفهم كيف نعيش في عالم اليوم حيث لا يزال هناك أشخاص لا يرون امتلاك عائلة فاستوس جمال تلك العلاقة وهذا الحب، وكيف لأى شخص أن يغضب من تلك العلاقة أو يشعر بالتهديد منها، أو لا يوافق عليها أو يقدرها، إنه جاهل».

هل سيتم عرض فيلم ETERNALS في مصر؟

حتى الآن لايزال مصير عرض فيلم ETERNALS في مصر غامضا، وتجارب سابقة للعديد من الأفلام الأجنبية التي تتناول علاقات مثلية كانت برفض عرضها أو بعرضها بعد حذف تلك المشاهد، مايضع المتفرج أمام فيلم مبتور، لأن هذه المشاهد تأتي داخل الأحدث وبحذفها يتأثر البناء الدرامي للفيلم كما حدث مع فيلم «جبل بروكباك» عام 2004، والذي عرض بدون بعض المشاهد لتناوله المشاهد المثلية لبطله «هيث ليدجر».

صراع كائنات فضائية وأعداء البشرية

تدور أحداث فيلم Eternals في فترة تعقب أحداث الفيلم الشهير «Avengers: Endgame» من ستديوهات «مارفل» الذي عرض عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

حكاية فيلم Eternals

ويقوم ببطولة فيلم «Eternals» كل من ريتشارد مادن، وأنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.. وبدأ عرضه في الولايات المتحدة أمس وعدد محدود من الدول، وحقق في أول عروضه العالمية 7 مليون دولار.