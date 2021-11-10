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"التجارة": ضبط 7 شقق سكنية بالشرقية حوّلتها عمالة مخالفة إلى معامل لصياغة المعادن الثمينة

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"التجارة": ضبط 7 شقق سكنية بالشرقية حوّلتها عمالة مخالفة إلى معامل لصياغة المعادن الثمينة "التجارة": ضبط 7 شقق سكنية بالشرقية حوّلتها عمالة مخالفة إلى معامل لصياغة المعادن الثمينة
ضبط الكميات الموجودة.. وتمّ تسليم المخالفين للجهات الأمنية واستكمال الإجراءات النظامية

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والذهب الخام في شقق سكنية استخدمتها عمالة مخالفة وحوّلتها إلى معامل لصياغة المعادن الثمينة دون وجود ترخيص.

وبعد أعمال تحرٍّ ومتابعة دقيقة، وقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية وبالتعاون مع فرقة المهمات والواجبات الخاصة والدفاع المدني، على سبع شقق سكنية تستخدمها عمالة مخالفة لصياغة المعادن الثمينة.

وبتفتيش الشقق، عُثِر بداخلها على 400 مشغول ذهبي، وأكثر من 2,5 كيلوجرام من الذهب الخام، ودمغات لعلامات تجارية معروفة، إضافة إلى المعدات المستخدمة في صياغة المعادن الثمينة، ضُبِطت الكميات الموجودة، وسُلِّمت العمالة المخالفة للجهات الأمنية، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكّدت وزارة التجارة أهمية نظامية أعمال جميع المنشآت وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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