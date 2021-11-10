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كشف عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، تفاصيل افتتاح أول جيم مفتوح في الهواء الطلق بمدينة العبور، على مساحة ضخمة تضم حوالي 34 لعبة مختلفة بجانب أجهزة اللياقة البدنية الحديثة متعددة الاستخدامات، في حدث يعتبر الأول من نوعه في مصر.

قال «الغيطي» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «TEN»، الأربعاء، إن جائحة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير جدًا على ممارسة الناس للرياضة داخل الأماكن المغلقة، في حين أن الدولة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة أو على الأقل ممارسة رياضة المشي وركوب العجل، وتوفر لهم كافة السبل للمحافظة على صحتهم.

أضاف: «وطبقًا لتعليمات وزارة الإسكان بدأت محاولة تجويد الحياة في المدن الجديدة، ونحن في مدينة العبور دائمي التواصل مع المجتمع المدني ورجال الأعمال، ومن هنا ناقشنا تطبيق فكرة ترفيهية تساعد المواطنين على الخروج من المنزل وممارسة الرياضة، وبالفعل ساهم رجال الأعمال والمجتمع المدني بالأجهزة».

تابع: «لاختيار المكان كان لا بد من البحث عن حديقة ذات مساحة كبيرة تتسع لعمل تراك كبير يستوعب أعداد الزائرين وتم الاستقرار على المنطقة الخضراء الواقعة بين الحي التاسع والمحور الرئيسي، وتم تنفيذ التراك بطول 4 كم وعرض 4 متر في الاتجاهين، وتم تجهيز أماكن للجلوس كل مائة متر بالإضافة إلى سلال للقمامة وأعمدة الإنارة والتأمين الخاص بالجيم، مع مراعاة توفير علامات إرشادية لتوضيح كيفية الاستخدام».

وأشار إلى أن التراك مفتوح لكل الناس، أما الجيم تم تنفيذه على مساحة 1000 متر، وتم تزويده بـ 34 لعبة متنوعة بين الألعاب الميكانيكية مثل العجلة، بالإضافة إلى ألعاب اللياقة البدنية، مع تزويده بالكاميرات والإضاءة والحراسة اللازمة، على أن تكون مواعيد الدخول من الساعة 4 حتى الساعة 6 للسيدات، ومن الساعة 6 حتى الساعة 10 للرجال مقابل أجر رمزي يومي بواقع 5 جنيه للفرد بدون أي شروط.