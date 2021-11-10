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ضبط شخصين بدمياط روّجا لبيع الألعاب النارية عبر «فيس بوك»

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ضبط شخصين بدمياط روّجا لبيع الألعاب النارية عبر «فيس بوك» ضبط شخصين بدمياط روّجا لبيع الألعاب النارية عبر «فيس بوك»

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين بدمياط، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بالترويج لبيع الألعاب النارية عبر «فيس بوك» وبحوزتهما سلاح ناري وعدد من الطلقات والألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط، بالترويج لبيع الألعاب النارية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية و75 قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

المصرى اليوم

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