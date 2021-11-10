قصة الطبيب مايكل فهمي .. بدأت من «هتك عرض 6 فتيات» وانتهت بالمؤبد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر اسم الطبيب مايكل فهمي، المتهم بخطف 6 فتيات قاصرات والقيام بهتك عرضهن بالقوة بمساعدة زوجته، منصات التواصل الاجتماعي عقب الحكم عليه بالسجن بالمؤبد لما نٌسب له من اتهامات بينما حصلت زوجته على البراءة.

تعود تفاصيل القصة، حيت أوهم الطبيب مايكل الفتيات الـ6 بقيامه بتطبيق طريقة حديثة للعلاج النفسي تساهم في القضاء على معاناة المرضى من الاكتئاب وتتمثل في العلاج بلأحضان والحقن الشرجية وذلك بمساعدة زوجته، حيث تم استدراجهم لعيادته والقيام بهتك عرضهن.

عقب ذلك، قدمت الفتيات بلاغًا ضد الطبيب، واتهمن إياه بالتحرش بهن بمعاونة زوجته التي تسهل له إتمام جرائمه، وتم تداول القضية أمام محكمة الجنايات حتى فصلت في الواقعة بمعاقبة الطبيب مايكل فهمي بالسجن المؤبد وبراءة زوجته.

وفي إبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة الطبيب «مايكل فهمي» وزوجته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما لى ما نُسب إلى الأول من خطف ست فتيات -أطفال- بطريق التحايل؛ باستغلال صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتكه عرضهن بالقوة وقد اشتركت زوجته معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم مما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.

عقب ذلك، أقامت النيابة العامة الدليل قِبل المتهم وزوجته من شهادة اثني عشر شاهدًا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم، وكذا ما ثبت من فحص حاسوب المتهميْن وهاتفيهما وما فيا من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور.

وفي بيان للنيابة العامة تم نشره سابقاً، جاء: «أنه قد ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر من عدم تسجيل المتهم مايكل فهمي بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها».

وأمس الثلاثاء، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مايكل فهمي بالسجن المؤبد، وبراءة زوجته في اتهامهما بهتك عرض 6 فتيات قاصرات، داخل عيادته.