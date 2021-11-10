سيدة تنصب على اهالى الإسكندرية ..إدعت قدرتها على غنهاء إجراءات سحب قروض بنكية

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من كشف غموض بلاغ شخصين ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية بقيام إحدى السيدات بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم قدرتها على إنهاء إجراءات حصولهما على قروض بنكية على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية ، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم منتحلة صفة مديرة بأحد البنوك زاعمةً قدرتها على إنهاء إجراءات حصولهم على قروض بنكية , وقامت بالنصب والإحتيال على الشاكيين والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بعد إيهامهما بصفتها المنتحلة وقدرتها على إنهاء إجراءات حصولهما على قروض بنكية من البنك محل عملها بمبالغ مالية كبيرة "على خلاف الحقيقة " وقيامها بالإستيلاء على كامل المبلغ المشار إليه دون وجه حق.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.