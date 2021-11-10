أخبار عاجلة

محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك -
شوبير يوجه رسالة إلى محمد شريف -
كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك -
«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش» -
اندلاع حريق داخل منزل بقرية التل الشرقي في دير مواس بالمنيا -
إصابة 3 موظفين وسائق في حادث انقلاب سيارة بالطريق الشرقي بالمنيا -
مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو) -
بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

سيدة تنصب على اهالى الإسكندرية ..إدعت قدرتها على غنهاء إجراءات سحب قروض بنكية

Print
سيدة تنصب على اهالى الإسكندرية ..إدعت قدرتها على غنهاء إجراءات سحب قروض بنكية سيدة تنصب على اهالى الإسكندرية ..إدعت قدرتها على غنهاء إجراءات سحب قروض بنكية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من كشف غموض بلاغ شخصين ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية بقيام إحدى السيدات بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم قدرتها على إنهاء إجراءات حصولهما على قروض بنكية على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية ، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم منتحلة صفة مديرة بأحد البنوك زاعمةً قدرتها على إنهاء إجراءات حصولهم على قروض بنكية , وقامت بالنصب والإحتيال على الشاكيين والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بعد إيهامهما بصفتها المنتحلة وقدرتها على إنهاء إجراءات حصولهما على قروض بنكية من البنك محل عملها بمبالغ مالية كبيرة "على خلاف الحقيقة " وقيامها بالإستيلاء على كامل المبلغ المشار إليه دون وجه حق.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك

محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك

شوبير يوجه رسالة إلى محمد شريف

شوبير يوجه رسالة إلى محمد شريف

سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو)

سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو)

كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك

كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك