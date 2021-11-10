بتعاملات 5 ملايين جنيه.. ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في قنا

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، أحد الأشخاص بقنا، لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المتواجد بها الثاني.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام كلٍ من أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، وشقيقه «يعمل بإحدى الدول» بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني «بالعملة الأجنبية» واتفاقه مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل إيداع قيمة تلك البضائع في حساب الأول بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الأول عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الثاني المتواجد حاليًا خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغ 5 ملايين جنيه مصري.