الداخلية تضبط 15 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

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تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، من خلال قيامها بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها ،ضبط 3200 قضية فى مجال النقل والمواصلات كما تم ضبط 13 الف مخالفة فى مجال الكهرباء وضبط 206 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية