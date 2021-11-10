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"الغذاء والدواء": تغريم منشأة تجارية نصف مليون ريال

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"الغذاء والدواء": تغريم منشأة تجارية نصف مليون ريال "الغذاء والدواء": تغريم منشأة تجارية نصف مليون ريال
قررت الهيئة إحالتها لـ"النيابة العامة" و"التجارة" و"الداخلية"

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، غرامة مالية بقيمة نصف مليون ريال على منشأة تجارية؛ لمخالفتها نظام الغذاء ولائحتها التنفيذية، وأحالت المنشأةَ إلى النيابة العامة للاشتباه بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال، ولوزارة التجارة للاشتباه بمخالفة نظام التستر التجاري، كما تم إحالة العمالة المخالفة إلى وزارة الداخلية.

وأوضحت "الغذاء والدواء"، أنها ضبطت منشأة بعد رصد منتجات يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي بادعاءات طبية مضللة للمستهلكين، وتم الوقوف على موقع سكني بالرياض تم استغلاله للقيام بتعبئة وتخزين منتجات عسل بكميات كبيرة، تَبَيّن أنها غير مطابقة للوائح الفنية وفق نتائج الاختبارات التي أجرتها الهيئة، وضبط سبعة آلاف و314 كغم من العسل، و25 ألف ملصق لبيانات منتجات مختلفة، وتسعة آلاف عبوة فارغة جاهزة للتعبئة، وتم إتلافها من قِبَل الجهات المختصة.

وتم ضبط المنشأة بعد أخذ الإذن من النيابة العامة، وبالتنسيق مع الضبط الإداري وبمشاركة وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ودعت "الهيئة" المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها؛ وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999) أو عبر تطبيق "طمني" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS"و "أندرويد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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