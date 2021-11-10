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"تعليم الرياض" تفتح باب الترشيح لجائزة الأميرة صيتة للتميز بالعمل الاجتماعي 2021م

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تتضمن 6 فروع للأفراد والجهات الحكومية والأهلية والوقفية والشركات الربحية وغير الربحية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فتح الترشيح لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، في دورتها التاسعة للعام (2021م)، تحت عنوان «العمل الاجتماعي في تنمية المناطق الطرفية».

ودعا مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، إدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية، إلى حث منسوبيها من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية على المشاركة في الجائزة ضمن فروعها الستة ومبادراتها الاجتماعية؛ لما لها أهمية في تعزيز القيم الوطنية والاجتماعية والإنسانية، وتعظيم أدوار العمل الاجتماعي غير الربحي والخيري، ودعم ورعاية وإبراز النماذج المميزة في مجال العمل الاجتماعي والخيري.

وبيّن "الوهيبي" أن الجائزة تتضمن 6 فروع موجهة للأفراد والجهات الحكومية والأهلية والوقفية والشركات الربحية وغير الربحية، وهي فروع التميز في الإنجاز الوطني، والوقف الإسلامي، وبرامج العمل الاجتماعي، ورواد العمل الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية، والاستدامة البيئية.

وأشار "الوهيبي" إلى أنه يمكن التقدم للجائزة بعد الاطلاع على معاييرها وشروطها عبر موقع الجائزة www.seetahaward.org؛ لافتًا إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح هو 31 ديسمبر 2021م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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