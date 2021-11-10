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للحد من كورونا.. فرنسا تُعيد العمل بإلزامية وضع الكمامات في المدارس

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للحد من كورونا.. فرنسا تُعيد العمل بإلزامية وضع الكمامات في المدارس للحد من كورونا.. فرنسا تُعيد العمل بإلزامية وضع الكمامات في المدارس
اعتباراً من الإثنين المقبل ستنتقل البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحي

للحد من كورونا.. فرنسا تُعيد العمل بإلزامية وضع الكمامات في المدارس

أعلنت وزارة التعليم الفرنسية، مساء أمس (الثلاثاء)، إعادة العمل بإلزامية وضع الكمامات في كلّ مدارس المرحلة الابتدائية في سائر أنحاء البلاد اعتباراً من الإثنين المقبل، في قرار يرمي إلى الحدّ من تفشّي ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الوزارة في بيان إنّه اعتباراً من الإثنين المقبل ستنتقل كلّ مقاطعات البلاد إلى المستوى الثاني من البروتوكول الصحي، مع عودة وضع الكمامات من قِبل كلّ تلامذة المرحلة الابتدائية، بعدما كان هذا الإجراء محصوراً حتّى اليوم بالمقاطعات التي تسجّل مستويات مرتفعة من العدوى بالفيروس.

وكانت الفرنسية قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) انتهاء العمل بإلزامية وضع الكمامات في مدارس المرحلة الابتدائية في المناطق التي تسجّل مستويات منخفضة من العدوى بفيروس كورونا.

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أنّ إلزامية وضع الكمامات في مدارس المرحلة الابتدائية ستنحصر «في المقاطعات التي عاد فيها -مع الأسف- معدّل الإصابة إلى ما فوق الـ50 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

وأتى قرار وزارة التعليم بعيد إلقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، خطاباً إلى الأمة، تناول فيه الوضع الصحي في البلاد في ظل عودة منحنى الإصابات بكورونا إلى الارتفاع.

وقال الرئيس الفرنسي، في خطابه، إنّ الموجة الخامسة في أوروبا بدأت بالمملكة المتحدة، ثم ألمانيا، حيث يتمّ تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة إضافية جديدة كل يوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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