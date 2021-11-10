نائب رئيس جامعة عين شمس: خطة لتنمية وعي الطلاب بالمشكلة السكانية

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حرصاً من جامعة عين شمس على القيام بدورها في مواجهة القضية السكانية والتى تعتبر من أهم المشكلات المجتعمية، شارك د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في مؤتمر«تفعيل دور منظمات العمل الأهلى في التصدى للمشكلة السكانية» برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورعاية وحضور الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية وتنظيم الدكتور طلعت عبدالقوى الأمين العام للجامعات والمؤسسات الأهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

وقال تمراز، ان الزيادة السكانية في مصر تعد من أسرع معدلات الزيادة السكانية في العالم وذلك من شأنه التأثير بشكل كبير على الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة، فضلاً عما قد يترتب عليها من عواقب وخيمة تشمل: انخفاض مستوى المعيشة للأفراد في الدولة، انهيار المرافق العامة نتيجة زيادة الضغط عليها وعدم كفاية الاستثمارات اللازمة لتجديدها والتوسع فيها، بالإضافة لإنتشار الفقر وإرتفاع نسبة الجريمة والتفكك الأسرى وغيرها من الآثار الإجتماعية

وأكد تمراز على أن جامعة عين شمس قامت بوضع خطة لتنمية وعى الطلاب بالمشكلة السكانية من خلال التأكيد على تخريج الجامعة لعدد كبير من الخريجبين صانعى المستقبل، وقدرة الجامعة على تقديم المؤتمرات والندوات والبرامج ذات العلاقة بتنمية الوعى بالمشكلة السكانية، واحتواء الجامعة على الكادر التربوى المدرب والمؤهل صاحب الخبرة في نقل وتوصيل المعلومات إلى أصحابها بصورة فاعلة.

وكان أكد فضيلة د. شوقى علام مفتى الجمهورية في كلمته أن الإسلام أرشد إلى السعى للإرتقاء بحياة البشر جميعاً، وأن القضية السكانية لها تأثير سلبى مادى وبدنى ومعنوى كبير على الأبوين والأولاد والمجتمع ككل، كما أكد أيضاً على ضرورة بناء الوعى المجتمعى، وأهمية تعاون منظمات العمل الأهلى مع المؤسسات المعنية لتطوير الخطاب الإعلامى والدينى من أجل التصدى للزيادة السكانية. حيث يقضى العمل الأهلى المنظم على هذه المشكلة من جذورها ويدعم جهود الإستقرار المجتمعى في وطننا ويوفر علينا كثيراً من المشكلات الإجتماعية والخسائر الإقتصادية، إضافة إلى ما يؤدى إليه من دفع عجلة التنمية والإصلاح الإقتصادى الذي يعود بالرخاء على الشعوب والأفراد .