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نوال الزغبي تكشف تفاصيل تسريب أغنية «نقطة انتهى»

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نوال الزغبي تكشف تفاصيل تسريب أغنية «نقطة انتهى» نوال الزغبي تكشف تفاصيل تسريب أغنية «نقطة انتهى»

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كشفت الفنانة نوال الزغبي عن تفاصيل جديدة نقطة انتهى والتي حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية.

وقالت الزغبي، عبر حسابها على تويتر: «أغنية #نقطة_انتهى اصلا اسمها (نحنا لبعض)!! وعمر هالاغنية ٤ سنوات!! انعملت لمناسبة خاصة!!! كيف نزلت وكيف تسربت ما بعرف !!!! انتشرت الاغنية وما حداً قادر يهديها».

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبي قد كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع «تويتر» عن اسم الألبوم وهو «عكس الطبيعة»، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتان باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.

المصرى اليوم

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