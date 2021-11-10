وزير السياحة والآثار يقيم مأدبة عشاء على شرف نظيره الأردني

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أقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء الثلاثاء، مأدبة عشاء، على شرف نايف حميدي الفايز وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بأحد فنادق القاهرة الموجودة على ضفاف نهر النيل، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ويوسف الشمالي وزير الصناعة الأردني، والوفد الأردني المرافق لهما في الزيارة، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار.

جاء ذلك على هامش التوقيع الذي تم اليوم للبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وخلال مأدبة العشاء، رحب الدكتور خالد العناني بالحضور وبالوزيرين الأردنين في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا على عمق العلاقات والصداقة الطيبة التي تربط بين مصر والأردن على المستويين الشعبي والرسمي.

وتبادلا الوزراء أطراف الحديث حيث تم مناقشة سبل الارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، واتفقا على المُضي قدما نحو تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك إدراكاً لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية وسبل التفاهم المتبادل، وتوطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وتطرق الحديث لمناقشة بعض المحاور والمجالات المختلفة التي يتضمنها البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه منها مجالات التنشيط والترويج، والتدريب السياحي، وكذلك السياحة المستدامة، إلى جانب التشريعات والأنظمة السياحية.

جدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وكل من رئيسي وزراء مصر والأردن، شهدوا صباح الثلاثاء، مراسم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين وزارتي السياحة والآثار في جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وكذا اتفاق توأمة بين مدينة «الأقصر» بجمهورية مصر العربية، ومدينة «البترا» بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقد وقع البرنامج التنفيذي واتفاق التوأمة بين مدينتي الأقصر والبترا، كل من وزراء السياحة والآثار، في مصر والأردن.