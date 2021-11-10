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وليد صلاح الدين يطالب كيروش بتثبت تشكيل لهذا السبب

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وليد صلاح الدين يطالب كيروش بتثبت تشكيل المنتخب لهذا السبب وليد صلاح الدين يطالب كيروش بتثبت تشكيل لهذا السبب

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قال وليد صلاح الدين لاعب الأهلي ومنتخب السابق، إن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، مدرب كبير، ويوجد معه جهاز فني على أعلي مستوي.

وأضاف صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية، أنه تواجد في ظروف صعبة قبل مواجهتي ليبيا، خاصة وأن ليبيا كان متفوق علينا في النقاط.

وتابع لاعب الأهلي السابق: كيروش غير طريقة اللعب في مباراة ليبيا للثانية، بعد عدم الانسجام بالطريقة في المباراة الأولى، خاصة بين الثنائي محمد صلاح، وعبدالله السعيد، مشيرا إلى أنه من مؤيدي فكرة وجود قوام رئيسي للمنتخب لا يمكن الاستغناء عنه.

المصرى اليوم

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