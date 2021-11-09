أخبار عاجلة

تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر -
«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي» -
الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3) -
أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون" -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3) -
"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة -
مكافحة الفساد مسؤولية الجميع.. تعرَّف على طُرق الإبلاغ عنه -
التغيُّر المناخي مخلوق البشر المرعب.. أزمة حديثة واهتمام متأخر بها (1 -3) -
جمعية الإصلاح والتنمية ولجنة "النظيم والجنادرية" توقعان مذكرة تفاهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الحكم على 3 متهمين في واقعة «كفن عين شمس» 23 نوفمبر

Print
الحكم على 3 متهمين في واقعة «كفن عين شمس» 23 نوفمبر الحكم على 3 متهمين في واقعة «كفن عين شمس» 23 نوفمبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة جنح مستأنف عين شمس، جلسة 23 نوفمبر الجاري، للحكم على 3 متهمين في واقعة تقديم الكفن في عين شمس، والمتهمبن في قضية جديدة بالنصب على المواطنين وبيع شقق وهمية.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، التي كشفت أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكه المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيه وأتلفوه، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها، والتى أمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرون معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين، ولكنهما رفضا الصلح بينهما.

وبعد إخطار الشرطة بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى، حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده، وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين، ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم.

وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصوروهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم وطلب العفو منها، ثم أشهروا في وجوههم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدسًا وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء.

وعلى إثر ذلك تم تداول مقطع مصور تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم تنكيلًا بالمجني عليهم، وألقي القبض عليهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر

تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر

«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي»

«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي»

أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون

أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون

يحيى الكومي يعلن مفاجأة لجماهير الإسماعيلي بشأن حضور مباراة الزمالك

يحيى الكومي يعلن مفاجأة لجماهير الإسماعيلي بشأن حضور مباراة الزمالك