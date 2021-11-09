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عميد معهد القلب السابق: السكر والضغط والكولسترول مثلث الرعب الصحي

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عميد معهد القلب السابق: السكر والضغط والكولسترول مثلث الرعب الصحي عميد معهد القلب السابق: السكر والضغط والكولسترول مثلث الرعب الصحي

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قال الدكتور جمال شعبان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة للصحة والتنمية المستدامة، وعميد معهد القلب السابق، إنه يجب متابعة مريض الضغط مع الطبيب، لأن الضغط قد يتغير من وقت للآخر، وفي هذه الحالة هناك حاجة لتغير الجرعة، مشيرًا إلى ضرورة عدم وقف العلاج مرة واحد، لأن بعض أدوية الضغط لها أعراض انسحابية.

وتابع "شعبان"، خلال حواره ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الضغط قد يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي، معقباً: "أمراض الضغط في مصر زادت ليس بسبب المياه مثلما يعتقد البعض، ولكن بسبب عدم تشخيص الضغط".

ولفت إلى أن 50% من مرضى الضغط لا يعلمون إصابتهم بمرض الضغط، مشيرًا إلى أن الضغط إذا استمر مرتفع 3 مرات متتالية على فترات متباعدة، فهذا يعني أن الشخص مريض ضغط، وفي هذه الحالة يجب المتابعة مع الطبيب، وتغير أسلوب الحياة.

ولفت إلى أن السكر والضغط والكولسترول عبارة عن مثلث الرعب الصحي، معقبا: "ده محور ثلاثي شرير يؤذي القلب والكلى، وفي حال الإصابة يجب الحصول على العلاج سريعًا".

المصرى اليوم

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