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انضمام صلاح والنني للمنتخب قبل التوجه غدًا إلى لواندا

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انضمام صلاح والنني للمنتخب قبل التوجه غدًا إلى لواندا انضمام صلاح والنني للمنتخب قبل التوجه غدًا إلى لواندا

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انضم صباح اليوم إلى معسكر الوطني محمد صلاح كابتن الفريق ومحمد النني، حيث شاركا في التدريبات الصباحية التي أقيمت بأحد القاعات المتخصصة بمقر اقامة المنتخب ببرج العرب، وبذلك تكون صفوف الفريق قد اكتملت قبل التوجه في الواحدة ظهر غد إلى لواندا للقاء أنجولا في التاسعة مساء الجمعة المقبل ( بتوقيت القاهرة ) ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة للدور الأخير لتصفيات .

ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب إلى برج العرب في اليوم التالي للمباراة استعدادًا للقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA كشف سابقًا عن طاقم تحكيم من الكونغو الديموقراطية لإدارة مباراة انجولا ومصر ويتكون من: نجامبو ندالا حكم ساحة وسافاري كابيني مساعد أول ودياسيوا دادي مساعد ثان ومالالا كابنجا حكما رابعا، كما تم تعيين تشيلونجا ايراستوس من نامبيا مراقبا للمباراة.

فيما أعلن عن تكليف جاتوجاتو جيورجس من بورندي لإدارة مباراة والجابون على أن يعاونه التنزاني كومبا فرانك والبورندي نكورونزيزا ديسيريه ومعهم البورندي نكورونزيزا تيريه حكما رابعًا والتونسي بو جليل البوصيري مراقبا للمباراة.

المصرى اليوم

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