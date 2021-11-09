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«بلاش مزايدة على حب بلدنا».. إبراهيم سعيد يدافع عن أبو تريكة ضد هجوم عمرو أديب

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«بلاش مزايدة على حب بلدنا».. إبراهيم سعيد يدافع عن أبو تريكة ضد هجوم عمرو أديب «بلاش مزايدة على حب بلدنا».. إبراهيم سعيد يدافع عن أبو تريكة ضد هجوم عمرو أديب

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دافع مدافع منتخب والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة عن لاعب وسط منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له في الساعات الماضية من الإعلامي عمرو أديب.

وكان عمرو أديب قد خرج مساء الاثنين في تصريحات تليفزيونية ووجه انتقادات حادة لمحمد أبو تريكة وانتقد النادي الأهلي لتهنئة اللاعب السابق بعيد ميلاده مؤكدا أن ذلك لا يليق من مؤسسة وطنية بحجم النادي الأهلي.

وقال إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» : «لا أري مشكلة في تهنئة لاعب سابق عمل تاريخ كبير مع النادي الاهلي ومنتخب مصر .. اتشرف بمشاركتي معه دائما وهو النجم محمد أبوتريكة».

وأضاف إبراهيم سعيد : «ابعدوا السياسة عن كرة القدم ، فسيظل أبو تريكة اسم وتاريخ كبير في كرة القدم المصرية».

وبعد أن أثارت التغريدة تفاعلاً كبيراً بين متابعي إبراهيم سعيد عاد وغرد من جديد: يا جماعة بلاش مزايدة علي حبنا لبلدنا .. كلامي عن صديق ملاعب .. مليش دخل بالأمور السياسية تماما لإني مش بحب السياسه ولا بتابعها اصلا.

المصرى اليوم

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