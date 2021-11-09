أخبار عاجلة

فيضانات كندا.. السفارة تُحذّر السعوديين هناك: تواصلوا معنا حال الطوارئ -
هذه الوجبة منخفضة السعرات الحرارية بشكل مثالي وينصح بها مختصو التغذية -
"شؤون الحرمين".. السديس يوجّه بتمديد "رسالة للعالمين" لأسبوع إضافي -
تعاملات صباحية.. طلب أمريكي يضغط على أسعار النفط و"برنت" ينخفض 59 سنتًا -
جونسون يعتذر: آسف لم أرتدِ الكمامة.. "كلها 30 ثانية" -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 3292 إصابة جديدة و460 حالة بباكستان -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياحٌ نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة -
"الولادة" بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر.. رعاية وخصوصية تقودها كفاءات طبية -
إصابة 3 سيدات وعامل في انقلاب سيارة بالمنيا -
اليوم.. انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

ميسى يتدرب منفردا مع منتخب الأرجنتين إستعدادا لمباراتى أورواجوي والبرازيل

Print
ميسى يتدرب منفردا مع منتخب الأرجنتين إستعدادا لمباراتى أورواجوي والبرازيل ميسى يتدرب منفردا مع منتخب الأرجنتين إستعدادا لمباراتى أورواجوي والبرازيل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تدرب القائد ليونيل ميسي ولاعب الوسط لياندرو باريديس، بشكل منفرد، بسبب إصابتيهما، ولم يشاركا زملاءهما في أول مران لمنتخب الأرجنتين استعدادا لمباراتي أورواجوي والبرازيل، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وظهرا لاعبا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اللذان يعانيان من متاعب عضلية، وهما يتدربان على جانب الملعب، في تسجيل مصور نشره الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وذكر الاتحاد الأرجنتيني على موقعه على الإنترنت أن ميسي وباريديس قاما بتدريبات مختلفة عن باقي الفريق، تحت إشراف أحد المعدين البدنيين التابعين لمنتخب «الألبيسيليستي».

وأضاف أن اللاعبين الذين لعبوا الأحد الماضي أجروا تدريبات استشفائية في صالة الألعاب الرياضية، بينما أجرى الباقون تمرينات أكثر كثافة، قبل أن يقسمهم المدير الفني إلى ثلاث فرق وكل واحد منهم قام بمهام متباينة.

ويعاني «البرغوث» منذ نحو شهرين من متاعب في ركبته اليسري، بينما يعاني باريديس من تمزق في عضلات الفخذ منذ منتصف أكتوبر الماضي.

وكان كلاهما وكذلك أنخل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، قد وصلوا إلى الأرجنتين صباح الأحد الماضي وكانوا أول لاعبين ينضمون لمعسكر منتحب الأرجنتين في إزييزا في مقاطعة بوينوس أيرس، ووصل باقي اللاعبون إلى معسكر منتخب «راقصي التانجو» في الساعات اللاحقة.

ومن المقرر أن يجري اللاعبون الأرجنتينيون جلستي مران مساء اليوم الثلاثاء وصباح غدا الأربعاء، وسيزور «الألبيسيليستي» أوروجواي في 12 من نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، قبل أن يستقبل في الـ16 من الشهر نفسه منتخب البرازيل.

وتتصدر البرازيل ترتيب التصفيات المؤهلة للمونديال بـ31 نقطة تليها الأرجنتين في الوصافة بـ25 نقطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إصابة 3 سيدات وعامل في انقلاب سيارة بالمنيا

إصابة 3 سيدات وعامل في انقلاب سيارة بالمنيا

اليوم.. انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

اليوم.. انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

مدرب الزمالك السابق: موسيماني خبير في أفريقيا.. وكارتيرون تأثر بغياب المدرب العام

مدرب الزمالك السابق: موسيماني خبير في أفريقيا.. وكارتيرون تأثر بغياب المدرب العام

5 شركات متخصصة للتفتيش على إجراءات السلامة الصحية بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء

5 شركات متخصصة للتفتيش على إجراءات السلامة الصحية بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء