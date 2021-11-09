ميسى يتدرب منفردا مع منتخب الأرجنتين إستعدادا لمباراتى أورواجوي والبرازيل

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تدرب القائد ليونيل ميسي ولاعب الوسط لياندرو باريديس، بشكل منفرد، بسبب إصابتيهما، ولم يشاركا زملاءهما في أول مران لمنتخب الأرجنتين استعدادا لمباراتي أورواجوي والبرازيل، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وظهرا لاعبا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اللذان يعانيان من متاعب عضلية، وهما يتدربان على جانب الملعب، في تسجيل مصور نشره الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وذكر الاتحاد الأرجنتيني على موقعه على الإنترنت أن ميسي وباريديس قاما بتدريبات مختلفة عن باقي الفريق، تحت إشراف أحد المعدين البدنيين التابعين لمنتخب «الألبيسيليستي».

وأضاف أن اللاعبين الذين لعبوا الأحد الماضي أجروا تدريبات استشفائية في صالة الألعاب الرياضية، بينما أجرى الباقون تمرينات أكثر كثافة، قبل أن يقسمهم المدير الفني إلى ثلاث فرق وكل واحد منهم قام بمهام متباينة.

ويعاني «البرغوث» منذ نحو شهرين من متاعب في ركبته اليسري، بينما يعاني باريديس من تمزق في عضلات الفخذ منذ منتصف أكتوبر الماضي.

وكان كلاهما وكذلك أنخل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، قد وصلوا إلى الأرجنتين صباح الأحد الماضي وكانوا أول لاعبين ينضمون لمعسكر منتحب الأرجنتين في إزييزا في مقاطعة بوينوس أيرس، ووصل باقي اللاعبون إلى معسكر منتخب «راقصي التانجو» في الساعات اللاحقة.

ومن المقرر أن يجري اللاعبون الأرجنتينيون جلستي مران مساء اليوم الثلاثاء وصباح غدا الأربعاء، وسيزور «الألبيسيليستي» أوروجواي في 12 من نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، قبل أن يستقبل في الـ16 من الشهر نفسه منتخب البرازيل.

وتتصدر البرازيل ترتيب التصفيات المؤهلة للمونديال بـ31 نقطة تليها الأرجنتين في الوصافة بـ25 نقطة.