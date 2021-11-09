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مجدي عبد الغني يكشف قرار مفاجئ من الأهلي بشأن صفقات يناير

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مجدي عبد الغني يكشف قرار مفاجئ من الأهلي بشأن صفقات يناير مجدي عبد الغني يكشف قرار مفاجئ من الأهلي بشأن صفقات يناير

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أكد الإعلامي مجدي عبدالغني، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، رفضت فكرة ضم لاعبين جدد لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال ميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضح عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية أن لجنة التخطيط أكدت أن الفريق يضم حالياً عناصر كثيرة وعدة بدائل في جميع المراكز تقريباً لذا ليس هناك ضرورة فنية لضم صفقات جديدة في الشتاء.

وتابع :«اللجنة تؤكد أن الاهلي أصبح يعاني من (تخمة واضحة) في الفريق بسبب كثرة النجوم لدرجة أن لاعبين كبار، بحجم كهربا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات باتوا يجلسون على دكة البدلاء» .

وواصل: «اللجنة تنوى التحدث مع موسيماني المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة في هذا الأمر وإبلاغ وجهة نظرها له تمهيداً لإتخاذ القرار المناسب والذي يخدم الفريق».

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