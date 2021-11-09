أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS -
عاجل | نجران الأقل في حوداث المرور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العربية للتأمين توقع اتفاقية ممارسة أعمال التأمين البنكي مع العربي الوطني

Print
توفر مجموعة متكاملة من خدمات وبرامج التأمين المتنوعة التي تناسب احتياجات كل عميل

العربية السعودية للتأمين توقع اتفاقية ممارسة أعمال التأمين البنكي مع العربي الوطني

أبرمت الشركة العربية للتأمين التعاوني (سايكو) اتفاقية ممارسة أعمال التأمين البنكي مع البنك العربي الوطني لمدة ثلاث سنوات، تتيح للبنك بموجبها تقديم أعمال التوزيع والبيع لمنتجات الشركة التأمينية.

وقّع الاتفاقية من جانب البنك نزار التويجري، نائب عضو مجلس الإدارة المنتدب، فيما وقّعها من جانب الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، الرئيس التنفيذي حسن الصومالي.

وأكد التويجري، أهمية هذه الاتفاقية في توفير مجموعة متكاملة من خدمات وبرامج التأمين المتنوعة التي تناسب احتياجات كل عميل، سواء أفراد أو شركات بهدف إثراء تجربة العملاء ومواكبة تطلعاتهم المالية والتأمينية في آن معاً، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق جهود حكومتنا الرشيدة في تمكين القطاع المالي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وتحفيز الادخار لدى الأفراد، بما يحقق المواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني: " تأتي هذه الاتفاقية في إطار تقديم منتجات وحلول تأمينية للسوق المحلية وفقًا لأفضل الممارسات التأمينية العالمية والحلول الرقمية وبأعلى مستويات الجودة، بهدف تعزيز البنية التحتية لسوق التأمين في المملكة، وبما يعود بالنفع على مساهمي الشركة. في ذات السياق تفخر الشركة العربية السعودية للتأمين بشراكتها مع البنك العربي الوطني وإسهامها في دعم التطور المستمر للقطاع التأميني والمالي في المملكة".

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن القواعد المنظمة للتأمين البنكي بهدف توسيع نطاق توزيع وتسويق منتجات التأمين عبر البنوك، وتيسيراً على العملاء للحصول على كافة احتياجاتهم المالية من مكان واحد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي

"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي

"الخطوط السعودية "تُوقِّع 4 اتفاقيات في ثاني أيام معرض دبي للطيران 2021

"الخطوط السعودية "تُوقِّع 4 اتفاقيات في ثاني أيام معرض دبي للطيران 2021

مفتي البوسنة السابق: الملك سلمان حقَّق حلمي بالحصول على الجنسية السعودية

مفتي البوسنة السابق: الملك سلمان حقَّق حلمي بالحصول على الجنسية السعودية

"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي

"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي