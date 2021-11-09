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«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر

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«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر «هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر

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دشن اللواء عاطف وجدى السكرتير العام المساعد للبحر الاحمر مبادرة «هاغير بيئتى» ضمن مبادرة اتحضر الاخضر، بمدرسة محمد الطيب الرسمية للغات بالغردقة، لتستهدف تشجير مايقرب من ٢٠ مدرسة بمشاركة الإدارة العامة لشؤون البيئة ومجمع اعلام الغردقة.

وتشمل المبادرة بالاضافة إلى التشجير، حملات توعية بيئية عن أهمية البيئة الطبيعية للبحر الأحمر، وأهمية التشجير كرئة ثالثة للبيئة وعمل ندوات توعوية عن الإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها، للتصدى لفيروس كورونا، وكيفية حماية ابنائنا وانفسنا من هذا الفيروس، وتستمر الحملة إلى الخميس القادم من شهر نوفمبر الجارى .

تأتي مبادرة اتحضر للأخضر في إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة « ٢٠٣٠»، وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين، على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة. كما تستهدف المبادرة نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المصرى اليوم

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