أخبار عاجلة

مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS -
عاجل | نجران الأقل في حوداث المرور -
طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية ()

Print
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية ()

لاقتراحات اماكن الخروج

مازح مطرب المهرجانات حمو بيكا، الثلاثاء، جمهوره بمقطع من إحدى الفنادق أثناء تحدثه مع عامل خدمة الغرف الآسيوي، حيث طلب الأول منه غسيل ملابسه، وحاول التحدث معه باللغة الإنجليزية ليرقصا بشكل مفاجئ في مشهد كوميدي.

ونشر «بيكا» الفيديو عبر «فيسبوك» وكتب: «حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية».

وشارك مطرب المهرجانات حمو بيكا، السبت الماضي، امتحان لجنة اختبار الأصوات بنقابة الموسيقيين، والتي تعقد كل 6 أشهر لقبول أو رفض المطربين الشباب الراغبين في الانضمام لأخذ التصريح السنوي والذي يمثل العضوية المنتسبة للنقابة.

وتكونت اللجنة من الملحن سامي الحفناوي والملحن هاني شنودة بصحبة محمد ضياء من خارج أعضاء مجلس إدارة النقابة، وبحضور المايسترو حمادة أبواليزيد رئيس لجنة القيد بالنقابة والدكتور علاء سلامة وكيل النقابة.

وقال الموسيقار محمد ضياء عقب مشاركته في لجنة اختبار الأصوات بنقابة الموسيقيين، أن هناك مجموعة من المطربين الصاعدين لديهم خامة جيدة تم قبولهم، وهناك مجموعة أخرى يحتاجون لمراجعة أنفسهم والتدريب اكثر ليتحسن أداؤهم، وهناك مجموعة تم رفضها لتدني مستواها عن الحد المقبول.

وأضاف ضياء أنه سيتم إعلان نتيجة لجنة الاختبار بعد انعقاد اول اجتماع لمجلس ادارة النقابة برئاسة النقيب المطرب هاني شاكر واعتماد النتيجة.

وحضر الاختبارات مجموعة من المغنيين المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب منهم حمو بيكا وباتيستوتا وفرقة تيم الصواريخ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كراتين غذائية وبطاطين وفرن عيش متحرك لإغاثة أهالي أسوان (فيديو)

كراتين غذائية وبطاطين وفرن عيش متحرك لإغاثة أهالي أسوان (فيديو)

محافظ البحر الأحمر: تجميع 9 ملايين متر مكعب من المياه السيول خلال 72 ساعة (فيديو)

محافظ البحر الأحمر: تجميع 9 ملايين متر مكعب من المياه السيول خلال 72 ساعة (فيديو)

أوعى الملبن.. سمية الخشاب تشارك جمهورها بفيديو لحلقة «بصراحه» بمشاركة ماجد المصري

أوعى الملبن.. سمية الخشاب تشارك جمهورها بفيديو لحلقة «بصراحه» بمشاركة ماجد المصري

إحالة شابين للمفتي وتحديد 8 يناير للحكم على 3 آخرين في اتهامهم بقتل 3 أطفال لسرقة التوك توك «فيديو»

إحالة شابين للمفتي وتحديد 8 يناير للحكم على 3 آخرين في اتهامهم بقتل 3 أطفال لسرقة التوك توك «فيديو»