★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

مازح مطرب المهرجانات حمو بيكا، الثلاثاء، جمهوره بمقطع فيديو من إحدى الفنادق أثناء تحدثه مع عامل خدمة الغرف الآسيوي، حيث طلب الأول منه غسيل ملابسه، وحاول التحدث معه باللغة الإنجليزية ليرقصا بشكل مفاجئ في مشهد كوميدي.

ونشر «بيكا» الفيديو عبر «فيسبوك» وكتب: «حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية».

وشارك مطرب المهرجانات حمو بيكا، السبت الماضي، امتحان لجنة اختبار الأصوات بنقابة الموسيقيين، والتي تعقد كل 6 أشهر لقبول أو رفض المطربين الشباب الراغبين في الانضمام لأخذ التصريح السنوي والذي يمثل العضوية المنتسبة للنقابة.

وتكونت اللجنة من الملحن سامي الحفناوي والملحن هاني شنودة بصحبة محمد ضياء من خارج أعضاء مجلس إدارة النقابة، وبحضور المايسترو حمادة أبواليزيد رئيس لجنة القيد بالنقابة والدكتور علاء سلامة وكيل النقابة.

وقال الموسيقار محمد ضياء عقب مشاركته في لجنة اختبار الأصوات بنقابة الموسيقيين، أن هناك مجموعة من المطربين الصاعدين لديهم خامة جيدة تم قبولهم، وهناك مجموعة أخرى يحتاجون لمراجعة أنفسهم والتدريب اكثر ليتحسن أداؤهم، وهناك مجموعة تم رفضها لتدني مستواها عن الحد المقبول.

وأضاف ضياء أنه سيتم إعلان نتيجة لجنة الاختبار بعد انعقاد اول اجتماع لمجلس ادارة النقابة برئاسة النقيب المطرب هاني شاكر واعتماد النتيجة.

وحضر الاختبارات مجموعة من المغنيين المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب منهم حمو بيكا وباتيستوتا وفرقة تيم الصواريخ.