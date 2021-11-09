«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985

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جارى كاسباروف، واحد من أبطال العالم في الشطرنج، وهو مولود بمدينة باكو بأذربيجان في 1963 وغيراسمه إلى كاسباروف ليكون الاسم روسياً وقد اشتقه من اسم عائلة أمه الأرمينية كاسباريان وقد تعلم الشطرنج وهو في الخامسة وفاز وهو في الحادية عشرة ببطولة أذربيجان وفى 1980 فاز ببطولة العالم للناشئين وفى 1984 فاز في تصفيات بطولة العالم على لاعبين كبار ليصبح المتحدى الرسمى لبطل العالم آنذاك أناتولى كاربوف في سياق الحصول على اللقب العالمى واستمرت المباراة 48 دوراً وقرر رئيس الاتحاد الدولى إيقافها لسوء حالة كاربوف الصحية على أن يلعب في بطولة العالم الجديدة في العام التالى إلى أن فاز «زي النهارده»فى 9 نوفمبر 1985 على أناتولى كاربوف ليتوج بطلا للعالم وفى 1986 التقى الخصمان مجددا وفاز كاسباروف ليحتفظ بلقبه وفى 1987 كانت المباراة الثالثة بينهما وتعادلا ليحتفظ كاسباروف بلقبه وفى 1990 التقى كاربوف للمرة الأخيرة وفاز واحتفظ باللقب العالمى وفى 1993 جرت مباراة بينه وبين البريطانى نايجل شورت وفاز كاسباروف واحتفظ بلقبه وفى 1995 التقى الهندى فسواناثان أناند على اللقب العالمى وفاز واحتفظ بلقبه وفى 1996 التقى الحاسوب الخارق ديب بلو وفاز كاسباروف عليه وفى 1997 التقى مع نسخة متطورة من هذا الحاسوب وهزم الحاسوب كاسباروف وفى 2005 وبعد فوزه ببطولة ليناريس قرر الاعتزال.