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طلعت: توصيل الإنترنت فائق السرعة بمليون بيت في أول مرحلة لـ«حياة كريمة»

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طلعت: توصيل الإنترنت فائق السرعة بمليون بيت في أول مرحلة لـ«حياة كريمة» طلعت: توصيل الإنترنت فائق السرعة بمليون بيت في أول مرحلة لـ«حياة كريمة»

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أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المشروع الرئاسي حياة كريمة فخر لكل من يعمل فيه: «نقيس أهمية المشروع بمردوده على المواطن، وهذا المشروع سيكون مردوده إيجابيا على 58 مليون مواطن مصري، وهو مردود بالغ الضخامة ولا أتصور أن هناك مشروع تنموي في أي دولة من دول العالم بهذا الحجم».

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن كل قرى حياة كريمة ستشهد توصيل الإنترنت فائق السرعة، حيث سيكون ضمن المرافق الأساسية التي يجب أن تصل إلى كل بيت مصري: «بدأنا من حيث انتهى الآخرون وأكثر دول العالم تقدما، بل إن بعض الدول رفيعة الشأن لم يصل الانترنت فائق السرعة إلى بعض قراها».

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أول مشاركة للوزارة في مشروع حياة كريمة هو توصيل الألياف الضوئية: «في المرحلة الأولى سنوصل الإنترنت فائق السرعة إلى أكثر من مليون بيت في 1400 قرية بتكلفة تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، والتمويل من مشروع حياة كريمة».

وأشار عمرو طلعت، أن الوزارة ستعمل على تطوير مكاتب البريد في القرى، إذ إن الأهالي يحرصون على إتمام كل خدماتهم المالية والحكومية في هذه المكاتب، موضحًا أنه هذا العام سيشهد تطوير 900 مكتب بريد.

المصرى اليوم

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