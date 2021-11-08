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"الندوة العالمية": رائدة في العمل الإنساني والخيري بعهد الملك سلمان

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"الندوة العالمية": السعودية رائدة في العمل الإنساني والخيري بعهد الملك سلمان "الندوة العالمية": رائدة في العمل الإنساني والخيري بعهد الملك سلمان
قالت: تحققت في ظلاله نهضة شاملة في مسيرة التنمية على كل الأصعدة

قدمت الندوة العالمية للشباب الإسلامي تهانيها الصادقة للشعب السعودي الكريم بمناسبة مرور سبع سنوات على البيعة المباركة وتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله مقاليد الحكم منذ عام 2015 الذي تحققت في ظلاله نهضة شاملة في مسيرة التنمية على كل الأصعدة والمجالات التنموية، في خطى حثيثة لاستشراف متطلبات المستقبل ومستجداته في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في إطار رؤية المملكة (2030).


ولفتت "الندوة العالمية" إلى أن الإنجازات الكبيرة والطموحة التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله قفزت بالمملكة قفزات كبيرة نحو النمو والريادة، وأهلتها للوقوف بقوة وصلابة في وجه التحديات بحكمة واقتدار.

ونوهت الندوة بما شهده العمل الإنساني والخيري في عهد الملك سلمان حفظه الله وما وصلت إليه مكانته والاهتمام بمؤسساته وتعزيز مصادره مما جعل المملكة محورًا من محاور العمل الإنساني والتنموي المهمة، فبذلت ما في وسعها لخير البشرية وتقديم يد العون للمحتاجين والمنكوبين في شتى بقاع العالم.

وسألت الندوة الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتستمر مسيرة الخير والعطاء، وتزداد المملكة رفعة وتميزًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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