السجن المشدد 5 سنوات لسبعة متهمين باختطاف طفلة في كفرالشيخ

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قضت محكمة جنايات كفرالشيخ،الدائرة الأولى برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، حضوريا لـ 6 متهمين، وغيابيا لآخر، بالسجن المشدد خمس سنوات لما أسند إليهم في التحقيقات في أوراق القضية رقم 12628 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الرياض، المقيدة برقم 3091 لسنة 2020 كلي كفرالشيخ، واتهامهم باختطاف طفلة وتهديد والدها بعدم إطلاق سراحها إلا بعد سداد مبلغ مالي كبير وتسليمهم مصوغات والدتها.

وكانت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أشرف ربيع ،المحامي العام الأول السابق بكفرالشيخ قد جاء بها أن سبعة متهمين من مركز الرياض قد اختطفوا طفلة عمرها خمسة سنوات من أحد الكباري بمركز الرياض، وقاموا بتخديرها ووضعها بتوكتوك، ثم بأحد الحقول الزراعية الخاصة بأحدهم والاتصال بوالدها وطلب مبلغ مالي كبير منه فدية لها ومصوغات زوجته للإفراج عنها،وتمكن رجال المباحث من اطلاق سراحها والقبض على ستة منهم بينما الثاني لاز بالفرار، وقرر المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ إحالتهم لجنايات كفرالشيخ لمحاكمتهم جنائيًا، فأصدرت المحكمه حكمها السابق.