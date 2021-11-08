تعليم شمال سيناء تشارك في مبادرة «اتحضر للأخضر» وبرنامج مشواري

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تشارك مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في المبادرة الرئاسية، «اتحضر للأخضر» وبرنامج «مشواري» لتنمية المهارات.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان الاثنين، على متابعة فعاليات بدء المبادرة الرئاسية: «اتحضر للأخضر»، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة مصر 2030، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار سياسة الدولة بتغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى بين الشباب للمحافظة على البيئة.

من جانبها أوضحت حنان المداح، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، أن المبادرة الرئاسية تتبنى التوعية بأهمية التشجير، ويقوم بتنفيذها التوجيه العام للتربية الرياضية من خلال فريق الكشافة بمديرية التربية والتعليم، حيث يجري تنفيذها داخل مشتل مديرية التربية والتعليم، بحضور فتحي الشناوي، موجه عام التربية الرياضية وتامر العربي، المسؤول المركزي للكشافة، وحسين يوسف، موجة عام التربية الزراعية.

ومن جهة أخرى، استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم مدير عام الشباب والرياضة كليب راشد، وذلك لاستكمال برنامج تنمية المهارات (مشواري) داخل المدارس بالمحافظة، بحضور حنان المداح، مدير عام الشؤون التنفيذية، ونجلاء أحمد شعبان، مدير إدارة التدريب بمديرية الشباب والرياضة، ومحمد أبوالخير، منسق برنامج مشواري.

وأكد وكيل الوزارة أن البرنامج يهدف إلى إعداد جيل من الطلاب قادر على المشاركة الإيجابية في التنمية، وخلق جيل قادر على العطاء والعمل من أجل بناء مصر الجديدة، مشيرًا إلى أنه يأتي مسايرا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعداد جيل من الشباب للحياة العملية ومتطلبات سوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات الحياتية والابتكار.

من جهته أشار كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة، إلى أنه طبقًا لبروتوكول التعاون المشترك بين مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم سيتم إستكمال برنامج تنمية المهارات للطلاب.. مما يعود عليهم بالفائدة، وسيجري الإتفاق على المدارس التي سيتم تنفيذ البرنامج بها.