رغم إرهاق الحمل.. جورجينا تدعم نجل رونالدو ..صور

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قامت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء الإيطالية، وشريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، بمساندة نجله خلال خوضه إحدى المباريات.

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ونشرت جورجينا صورًا تظهر دعمها لكريستيانو جونيور رفقة بقية الأسرة، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مصحوبة بعبارة «أدعم ابني الكبير» مرفقة برمز تعبيري لكرة القدم والحب.

ويلعب كريستيانو جونيور (11 عاما)، في فريق مانشستر يونايتد للناشئين تحت 12 عاما منذ سبتمبر الماضي، بعد عودة والده النجم رونالدو إلى صفوف مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس.

وكان كريستيانو رونالدو قد أعلن رفقة و جورجينا رودريجيز إنهما ينتظران توأما، للانضمام إلى عائلته الكبيرة المؤلفة من كريستيانو جونيور، والتوأم إيفا وماتيو (4 أعوام)، وآلانا مارتينا (3 سنوات).

وقالت جورجينا في تصريحات: «أعيش حياة رائعة رغم كوني إنسانة عادية وسعيدة لأنني أتواجد مع رونالدو وأولادنا والعائلة كاملة».

وواصلت: «الأطفال رائعون ورونالدو يهتم بي كثيرًا ويحبني وانا أبداله حالة الحب والإعجاب، إنه شخص رائع وجيد جدًا».

وأكدت جورجينا رودريجيز انها تسعى رفقة إلى تعليم الأطفال الأربعة بشكل جيد والتركيز على حياتهم ليكونو على ما يرام دائمًا».

وكانت عدة تقارير صحفية قد قالت إن سبب تأخر جورجينا ورونالدو هو والدة اللاعب البرتغالي بسبب اعتقادها أن عارضة الأزياء الإيطالية تمتلك طموح اقتصادية.

وترى أفيرو أن صاحبة الـ27 عاما تمتلك دوافع اقتصادية ورغبة في السيطرة على أموال لاعب كرة القديم الشهير، وهو ما يجعلها ترغب في إتمام الزواج سريعًا.

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وأكدت جريدة ماركا الإسبانية، أن رونالدو يرغب في إتمام خطوة الزواج سريعًا وتنظيم حفل زفاف عالمي ولكنه يواجه مشاكل كبيرة مع عائلته.

ودائمًا ما يعبر كريستيانو رونالدو عن حبه الشديد لـ جورجينا رودريجيز ورغبته في إتمام الزواج قريبًا لأنه سينعكس على حياته العملية والعائلية بشكل أفضل.