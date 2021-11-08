توزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوي الهمم في احتفالية بكلية «ألسن الأقصر»

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شهد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، احتفالية توزيع أجهزة لاب توب على الطلاب من ذوي الهمم «فاقدي البصر»، والذي نظمته الإدارة المركزية لرعاية الشباب بكلية الألسن بالجامعة، بحضور العميد محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والعميد إبراهيم كمال مدير مكتب جمعية الأورمان بالأقصر، في إطار المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان، وبالتنسيق مع جامعة الأقصر .

حضر الحفل؛ دكتور محمود النوبي وكيل كلية الألسن للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة ليلة يوسف حميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور صلاح محمد أبوالحسن، وكيل الكلية لشؤون خدمة البيئة وخدمة المجتمع، ودكتورة إلهام عيسى مستشار رئيس الجامعة لشئون ذوي الإعاقة، ودكتورة هالة على منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأقصر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب .

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه فقرة «عباقرة فاقدي البصر»، والتي أداها مجموعة من الطلاب استعرضوا خلالها معلومات عن عدد من الشخصيات الملهمة والمؤثرة من فاقدي البصر، ثم تلاها فقرة عن بلدان الأقسام بالكلية، وقدم خلالها الطلاب معلومات للحضور عن إيطاليا وأشهر مدنها وأشهر معالمها الأثرية، وكذلك دولة ألمانيا، مصحوبة بترجمة للغة العربية من جانب المقدمين، ثم أعقبها فقرة الشعر، والتي قدمها موظف من ذوي الهمم بالمكتبة السمعية بالكلية، ثم عرض غنائي من موهوبي الكلية من الطلاب ذوي الهمم .

من جانبه أكد الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة؛ على حرص الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب من ذوي الهمم، مشيرًا إلى توفير مكتبة سمعية بكلية الألسن، والتي تسعى الجامعة بتزويدها بكافة الأجهزة التي تساعدهم في عملية التحصيل الدراسي، في إطار رؤية الجامعة لجعلها بيت خبرة للتدريب على استخدام طريقة برايل في الكتابة .

كما أشار رئيس الجامعة خلال كلمته، إلى مشاركة الطلاب من ذوي الهمم في مسابقات خارجية ضمن الجامعات الأخرى، وتوفير مرافقين ومرافقات للطلاب داخل المدن الجامعية، لإعانة زملائهم، حرصًا على توفير بيئة تعليمية ملائمة، ثم أجرى رئيس الجامعة حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، واستمع لكافة مطالبهم ووجه بتوفيرها في الحال .

وفي ختام كلمته وجه رئيس الجامعة الشكر لوزارة التضامن يمثلها وكيل الوزارة، وجمعية الأورمان بالأقصر على دعمهما لطلاب الجامعة، مؤكدا على وجود تنسيق من جانب وحدة التضامن بالجامعة لتوفير الدعم المستحق للطلاب من أبناء الجامعة .

وتسلم الطلاب أجهزة لاب توب مزودة بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي.