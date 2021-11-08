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يرى خالد الغندور، نجم النادي الزمالك السابق، أن الأهداف التي أحرزها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الزمالك، ليست من جمل تكتيكية.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تليفزيونية:«النادي الأهلي كان أعلى من الزمالك في الناحية التكتيكية، خلال مباراة القمة، ولكن كان هناك توفيق كبير في الأهداف التي أحرزها».

وأضاف :«أهداف الأهلي ليست من جمل تكتيكية (ملعوبة)، مثل الأهداف التي أحرزها الزمالك»، مضيفًا :«الأهلي أحرز هدفين من ضربتي جزاء، وكان هناك توفيق، في هدف ديانج الأول، حيث اصدمت الكرة في امام عاشور، لتصطدم بالعارضة ثم محمد أبوجبل، وتدخل للمرمى، حتى الهدف الذي أحرزه محمد شريف، من صناعة السولية، لم يكن من جملة تكتيكية، فهو من خطأ دفاعي للتونسي حمزة المثلوثي».

وتابع :«هدف الأهلي الوحيد الملعوب، هو الهدف الرابع الذي أحرزه المالي أليو ديانج، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء».

وأضاف: «النادي الأهلي، كان خائفًا من الزمالك، رغم تقدمه في النتيجة 5 – 1، وعندما أحرز الفريق الأبيض الهدفين الثاني والثالث، بددأ لاعبي الأهلي في تضييع الوقت في أخر 5 دقائق».

وأوضح: «في الدقائق الأخيرة من المباراة اشتكى المغربي بدر بانون، ومحمد الشناوي من الإصابة، كنوع من تضييع الوقت، وهذا حقهم، لأنهم كانوا خائفين من عودة الزمالك للمباراة»

وكان الأهلي حقق الفوز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.