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تنفيذ 5127 حكم قضائي في حملة امنية بالقليوبية

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تنفيذ 5127 حكم قضائي في حملة امنية بالقليوبية تنفيذ 5127 حكم قضائي في حملة امنية بالقليوبية

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نجحت مديرية أمن القليوبية في تنفيذ 5127 حكم قضائي متنوع في حملة أمنية شنتها الأجهزة الأمنية بقرية ومراكز محافظة القليوبية لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام كما أسفرت الحملة عن ضبط 17 قضية مخدرات والقبض على 24 تاجر هيروين وحشيش واحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، اخطارًا من مدير مباحث المديرية يفيد قيام حمله مكبرة شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام استهفدت الهاربين من الأحكام وأسفرت عن تنفيذ 5127 حكم قضائى متنوع وضبط ضبط 7 قطع سلاح نارى وأبيض كما تم ضبط 17 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 24متهم لعدد 11 منهم معلومات جنائية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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