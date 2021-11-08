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جاريدو يعلق على صورة تجمع ربيعة وأبو تريكة ووائل جمعة في الأهلي

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جاريدو يعلق على صورة تجمع ربيعة وأبو تريكة ووائل جمعة في الأهلي جاريدو يعلق على صورة تجمع ربيعة وأبو تريكة ووائل جمعة في الأهلي

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علق الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي على صورة نشرها رامي ربيعة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» تجمع مدافع القلعة الحمراء بزميليه السابقين وائل جمعة ومحمد أبوتريكة.

ونشر رامي ربيعة خلال الساعات الماضية صورة من إحدى مباريات الأهلي منذ عدة سنوات تجمعه مع زميليه وائل جمعة مدير منتخب الحالي، ومحمد أبوتريكة المحلل الرياضي بشبكة قنوات بي. إن. سبورتس، لتهنئة أبوتريكة بعيد ميلاده، وعلق عليها كاتباً: «كل سنة وأنت طيب يا ماجيكو»، ورد عليه أبوتريكة كاتباً: «تسلم يا نجم النجوم».

وبعد غياب طويل عن ساحة الرياضة المصرية تدخل الإسباني كارلوس جاريدو وعلق على الصورة بعبارة: «Fantastic picture Rami» أو «صورة رائعة يا رامي»، ورد عليه مدافع الأهلي قائلاً: «أفتقدك يا مدربي».

وكان كارلوس جاريدو قد درب الأهلي قبل نحو 7 سنوات وقاد الفريق للفوز بالبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في مصر.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد احتفى أمس الأحد بعيد ميلاد محمد أبوتريكة عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر» كاتباً: «واحد من أفضل ما أنجبت الكرة المصرية والأفريقية.. عيد ميلاد سعيد محمد أبوتريكة الذي يكمل اليوم عامه الـ43!».

المصرى اليوم

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