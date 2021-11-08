اورتيجال: «مصطفى محمد لاعب مميز ولكن ينقصه التركيز وثبات المستوى»

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أكد محسن اورتيجال المدرب المساعد السابق للمنتخب التركي، أن مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي مستواه متذبذب بعض الشئ وهو ما يؤثر على فرص بقاءه مع الفريق.

وأشار اورتيجال في تصريحات تلفزيونية إلى أن مصطفى لاعب يملك قدرات مميزة، موضحا أن ما ينقصه فقط التركيز وثبات المستوى لإقناع مدربه فاتح تريم.

وأوضح أن الدوري التركي يعتمد على القوة البدنية بصورة كبيرة مؤكدا أن اللاعب المصري يحتاج إلى تركيز شديد من أجل لمواصلة عمله في الدوري التركي وهو ما يحتاجه أيضا احمد حسن كوكا وكريم حافظ وأحمد ريان.